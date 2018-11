11Alive's Jay Clemons serves up his final positional rankings for NFL Week 9, covering Points Per Reception leagues.

The rankings will be continually updated on Sunday morning, due to various changes with injuries or weather problems.

Clemons, the 2008 Fantasy Football Writer of the Year and 2015 Cynopsis Media award winner for "Sports Blog Of The Year," has previously served as the lead fantasy analyst for Sports Illustrated, FOX Sports South, Bleacher Report and Fanball.com.

Here are two vital links as we progress forward:

a) Tracking the NFL weekend weather, an important rankings component during the month of November.

b) The NFL's updated injury report.

BYES: Arizona, Cincinnati, Philadelphia, Jacksonville, Indianapolis, N.Y. Giants

QB-STARTER RANKINGS

1. Cam Newton, Panthers

2. Aaron Rodgers, Packers

3. Jared Goff, Rams

4. Tom Brady, Patriots

5. Patrick Mahomes, Chiefs

6. Deshaun Watson, Texans

7. Ryan Fitzpatrick, Buccaneers

8. Matthew Stafford, Lions

9. Ben Roethlisberger, Steelers

10. Kirk Cousins, Vikings

11. Drew Brees, Saints

12. Philip Rivers, Chargers

13. Matt Ryan, Falcons

14. Russell Wilson, Seahawks

15. Mitchell Trubisky, Bears

16. Brock Osweiler, Dolphins

17. Joe Flacco, Ravens

18. Baker Mayfield, Browns

19. Marcus Mariota, Titans

20. Dak Prescott, Cowboys

21. Case Keenum, Broncos

22. Alex Smith, Redskins

23. Sam Darnold, Jets

24. Nathan Peterman, Bills

TOP 50 PPR TAILBACKS

1-25

1. Todd Gurley, Rams

2. Kareem Hunt, Chiefs

3. Christian McCaffrey, Panthers

4. Alvin Kamara, Saints

5. James White, Patriots

6. Ezekiel Elliott, Cowboys

7. Adrian Peterson, Redskins

8. James Conner, Steelers

9. Tarik Cohen, Bears

10. Latavius Murray, Vikings

11. Lamar Miller, Texans

12. Melvin Gordon, Chargers

13. Phillip Lindsay, Broncos

14. Kenyan Drake, Dolphins

15. Alex Collins, Ravens

16. Dion Lewis, Titans

17. Chris Carson, Seahawks

18. LeSean McCoy, Bills

19. Isaiah Crowell, Jets

20. Kerryon Johnson, Lions

21. Mark Ingram, Saints

22. Chris Thompson, Redskins

23. Aaron Jones, Packers

24. Nick Chubb, Browns

25. Tevin Coleman, Falcons

26-50

26. Austin Ekeler, Chargers

27. Peyton Barber, Buccaneers

28. Jordan Howard, Bears

29. Dalvin Cook, Vikings

30. Elijah McGuire, Jets

31. Kenjon Barner/Sony Michel, Patriots

32. Javorius Allen, Ravens

33. Duke Johnson, Browns

34. Frank Gore, Dolphins

35. Theo Riddick, Lions

36. Jamaal Williams, Packers

37. Devontae Booker, Broncos

38. Derrick Henry, Titans

39. Chris Ivory, Bills

40. Ito Smith, Falcons

41. LeGarrette Blount, Lions

42. Royce Freeman, Broncos

43. Mike Davis, Seahawks

44. Jacquizz Rodgers, Buccaneers

45. Rashaad Penny, Seahawks

46. Alfred Blue, Texans

47. Spencer Ware, Chiefs

48. Trenton Cannon, Jets

49. C.J. Anderson, Panthers

50. Stevan Ridley, Steelers

50b. Mike Boone, Vikings

TOP 60 PPR WIDE RECEIVERS

1-30

1. Davante Adams, Packers

2. Tyreek Hill, Chiefs

3. Michael Thomas, Saints

4. Adam Thielen, Vikings

5. Antonio Brown, Steelers

6. Mike Evans, Buccaneers

7. DeAndre Hopkins, Texans

8. Keenan Allen, Chargers

9. Julio Jones, Falcons

10. Cooper Kupp, Rams

11. Marvin Jones, Lions

12. Jarvis Landry, Browns

13. Stefon Diggs, Vikings

14. Devin Funchess, Panthers

15. Julian Edelman, Patriots

16. Michael Crabtree, Ravens

17. JuJu Smith-Schuster, Steelers

18. Robert Woods, Rams

19. Emmanuel Sanders, Broncos

20. DeVante Parker, Dolphins

21. DeSean Jackson, Buccaneers

22. Cole Beasley, Cowboys

23. Brandin Cooks, Rams

24. Josh Gordon, Patriots

25. Kenny Golladay, Lions

26. Tyrell Williams, Chargers

27. Doug Baldwin, Seahawks

28. Corey Davis, Titans

29. John Brown, Ravens

30. Taylor Gabriel, Bears

31-60

31. Amari Cooper, Cowboys

32. Kelvin Benjamin, Bills

33. Danny Amendola, Dolphins

34. Sammy Watkins, Chiefs

35. Marquez Valdes-Scantling, Packers

36. Chris Godwin, Buccaneers

37. D.J. Moore, Panthers

38. Calvin Ridley, Falcons

39. Josh Doctson, Redskins

40. Jermaine Kearse, Jets

41. Anthony Miller, Bears

42. Kenny Stills, Dolphins

43. Mohamed Sanu, Falcons

44. David Moore, Seahawks

45. Keke Coutee, Texans

46. Allen Robinson, Bears

47. Tyler Lockett, Seahawks

48. Tre'Quan Smith, Saints

49. Courtland Sutton, Broncos

50. Willie Snead, Saints

51. Robby Anderson/Quincy Enunwa, Jets

52. Paul Richardson, Redskins

53. Zay Jones, Bills

54. Randall Cobb, Packers

55. Demaryius Thomas, Texans

56. Adam Humphries, Buccaneers

57. T.J. Jones, Lions

58. Mike Williams, Chargers

59. Taywan Taylor, Titans

60. Antonio Callaway, Browns

60b. Tajae Sharpe, Titans

60c. Jakeem Grant, Dolphins

60d. Brandon Powell, Lions

60e. Rishard Matthews, Jets

60f. Damion Ratley, Browns

TOP 30 PPR TIGHT ENDS

1. Travis Kelce, Chiefs

2. Greg Olsen, Panthers

3. David Njoku, Browns

4. Kyle Rudolph, Vikings

5. Trey Burton, Bears

6. O.J. Howard, Buccaneers

7. Rob Gronkowski, Patriots

8. Jordan Reed, Redskins

9. Jimmy Graham, Packers

10. Austin Hooper, Falcons

11. Chris Herndon, Jets

12. Michael Roberts, Lions

13. Vance McDonald, Steelers

14. Charles Clay, Bills

15. Hayden Hurst, Ravens

16. Jeff Heuerman, Broncos

17. Benjamin Watson, Saints

18. Mark Andrews, Ravens

19. Ed Dickson, Seahawks

20. Cameron Brate, Buccaneers

21. Jordan Thomas, Texans

22. Gerald Everett, Rams

23. Demetrius Harris, Chiefs

24. Nick Vannett, Seahawks

25. Jesse James, Steelers

25b. Ryan Griffin, Texans

25c. Vernon Davis, Redskins

25d. Antonio Gates, Chargers

© 2018 WXIA